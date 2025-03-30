中評深度：蘇美祥析台海變局與應對

蘇美祥 中評社北京3月30日電（實習記者 陳思遠）福建社會科學院研究員蘇美祥日前接受中評社記者專訪，就賴清德拋出所謂“因應五方面威脅”的“17項策略”、《反分裂國家法》現實作用、賴清德“經濟台獨”危害、特朗普2.0對台政策、兩岸和平統一路徑等有關問題展開深入解析。



蘇美祥認為，《反分裂國家法》是維護國家主權和領土完整的強大法律武器，在當下複雜多變的台海局勢下具有更大的現實意義，夯實了“紅線＋底線”的威懾效用，拆穿了外部勢力干涉台海的種種借口，發揮了“法律＋政策”的協同效用。他也指出，賴清德通過強化“敵我對立”敘事，對兩岸關係和平發展及融合發展埋下長期隱患，可能導致兩岸民眾“敵意螺旋”上升，甚至增大台海衝突風險，也可能導致台灣錯過大陸發展的機遇，錯失兩岸融合發展的紅利。



以下是問答全文：



“法律＋政策”雙重保障的效用



中評社：在過去20年，大陸秉持“兩岸一家親”理念，在《反分裂國家法》這一法律框架下出台了一系列惠台利民政策措施。您認為這些舉措對增進台灣同胞對大陸的認同、推動兩岸關係和平發展起到了哪些積極作用？從島內民眾的反饋來看，《反分裂國家法》在保障台灣同胞福祉方面的成效如何體現？



蘇美祥：《反分裂國家法》自2005年頒布實施以來，在維護國家完全統一，反制“台獨”分裂勢力及外部干涉勢力勾連，增進台灣同胞利益福祉等方面發揮了積極影響。在大陸深化兩岸融合發展的政策環境之下，《反分裂國家法》與大陸惠台利民政策的落實，彰顯了“法律＋政策”雙重保障的效用。

