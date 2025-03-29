收到美新礦產協議　澤連斯基：與此前完全不同

中評社北京3月29日電／央視新聞援引外媒報導，當地時間28日，烏克蘭總統澤連斯基表示，基輔方面已正式收到美國提出的新礦產協議草案。該協議允許美國獲取烏克蘭的礦產以換取進一步的軍事支持。澤連斯基說，烏方律師需要對協議草案進行評估，然後他才能對美國的提議發表更多看法。



澤連斯基表示，烏方不會承認美國過去提供的數百億美元軍事援助為貸款，但他沒有說明這一要求是否在最新的協議草案中體現。不過，澤連斯基明確表示，最新版本與此前的協議框架“完全不同”。



烏克蘭第一副總理、經濟部長尤利婭・斯維里堅科當天也表示，烏克蘭政府已收到美國礦產協議文本，但目前雙方尚未達成最終共識，相關工作和磋商仍在緊鑼密鼓地進行中。



另據美國有線電視新聞網（CNN）27日報導，兩位知情人士透露稱，一份草案副本顯示，特朗普政府已向烏克蘭提出了一項新的自然資源協議草案，這將使美國獲得更多烏克蘭的稀土。據悉，新協議不包括有關在俄烏衝突中提供具體的安全保障。



2月28日，澤連斯基到訪美國白宮並與特朗普會面，雙方發生激烈爭吵，未簽署烏克蘭向美國提供礦產資源開採權的協議。據媒體此前報導，按照該協議，美烏將共同設立一項基金，烏方會將本國石油、天然氣、礦產等資源未來收益的50%注入該基金。美國將最大程度享有該基金產生的經濟利益，並將部分收益用於對烏克蘭的再投資。



烏克蘭外交部發言人季希3月21日在新聞發布會上表示，烏克蘭和美國仍在就礦產協議進行磋商。美國總統特朗普當地時間3月24日曾表示，他預計美國與烏克蘭將很快簽署礦產協議。