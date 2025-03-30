顧祖華：在中國文化中尋找兩岸統一之路

顧祖華 中評社香港3月30日電（作者 顧祖華）以下是我3月29日在華東師範大學舉行的第十二屆“海峽兩岸清明文化論壇”上的演講：



清明節是中國人的一個重要的傳統節日，它融合了自然界的節氣變換，忠君愛國的文化大義；體現了中國人對生命循環的敬畏，對家族繁衍的傳承，對美好生活的嚮往。它既是民俗更是哲學，生動詮釋了人與自然、生與死、陰與陽，和合互補融於一體的關係。



海峽兩岸清明文化論壇連續舉辦12屆，兩岸的朋友共同參與，充分說明我們有共同的歷史文化，有共同的血緣紐帶，我們都是盤古開天闢地以來的炎黃子孫，都是不折不扣的中國人。



由於特殊的歷史原因，海峽兩岸尚未完全統一。特別是民進黨當局執掌島內政權以來，在歷史文化上大肆“去中國化”，意圖把台灣說成是一個與中國文化沒有關係的地方，為“台獨”理論奠定文化基礎。最近賴清德又宣佈大陸為“境外敵對勢力”，把兩岸推向戰爭邊緣。



兩岸關係的路應該怎麼走？我覺得應該從中國的歷史文化中汲取智慧。當年，漳、泉先民冒死渡過“黑水溝”來到台灣，他們不但開墾了台灣的土地，也帶來了中原的文化。我曾經參觀過基隆的7月中元祭，被深深震撼。基隆人把先民的血腥械鬥變為歡娛的陣頭、把家族的祭奠與孤魂野鬼的普渡相結合，甚至還祭奠當年侵略台灣的法國戰死者，充分展示了中國文化的包容博大，是中國文化在台灣土地上的發展。

