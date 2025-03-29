丹麥首相駁斥萬斯關於對格陵蘭島防衞不力之說

中評社北京3月29日電／針對美國副總統萬斯28日指責丹麥對其自治領地格陵蘭島防衞不力的言論，丹麥首相弗雷澤里克森認為，萬斯的說法“不公平”。



新華社報導，萬斯28日率代表團訪問位於格陵蘭島北部的美國皮圖菲克太空基地並發表講話說，格陵蘭島對美國至關重要，美國需要確保在北極的領導作用；丹麥對格陵蘭島的安全、防務等方面“投資不足”，沒有履行應盡責任；希望格陵蘭島選擇與美國合作，格陵蘭島“在美國安全保護傘下比在丹麥安全保護傘下會好得多”。



弗雷澤里克森回應萬斯的講話時表示，多年來，丹麥在許多艱難時刻始終與美國站在一起，不斷增加國防投入，萬斯對丹麥的指責不公平。她說，丹麥正加大對北極地區的防衞投入，包括增加新的艦艇、遠程無人機和衞星設備等。



丹麥外交大臣拉斯穆森接受丹麥廣播公司採訪時表示：“我覺得（萬斯的）批評有些不合適，也許美國該照照鏡子。”他強調：“萬斯今天說保護格陵蘭島的唯一方式就是納入美國保護傘之下。我必須指出，格陵蘭島早就處於這一保護傘下，（這一保護傘）就是我們與美國在第二次世界大戰結束後共同建立的安全框架，也就是北約。”



在萬斯抵達格陵蘭島北部之前幾個小時，格陵蘭島宣佈組成新一屆自治政府，自治議會第一大黨民主黨主席延斯－弗雷德里克·尼爾森出任自治政府總理。尼爾森批評萬斯此行對格陵蘭島“缺乏尊重”，尤其是在該島的政治未來仍是敏感話題的背景下。他強調，格陵蘭島不出售，也無意成為美國的一部分。他呼籲格陵蘭島各黨派在“外界壓力”面前保持團結。