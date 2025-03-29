歐洲援烏“志願聯盟”：志願尚存，聯盟難成

中評社北京3月29日電／由法國和英國主導、旨在為烏克蘭提供安全保障的“志願聯盟”日前在法國巴黎舉行峰會。法英兩國計劃牽頭在俄烏實現停火後向烏克蘭派遣一支“保障部隊”，但並非所有“志願聯盟”參與方都將派出人員參與這支部隊。據媒體報導，會議未達成協議。



新華社報導，分析人士認為，為支持烏克蘭而建立的“志願聯盟”，是當前美歐緊張關係催生的產物，也是歐洲追求戰略自主的又一舉措。然而，志願易聚，聯盟難成。歐洲內部就向烏派兵等關鍵問題分歧不小，未來能在烏克蘭問題上發揮何種作用，可能會折射出歐洲今後能扮演怎樣的地緣政治角色。



“美國優先”催“聯盟”



“志願聯盟”最先由英國首相斯塔默公開提出。本月2日，十餘個歐洲和歐盟國家，以及烏克蘭和加拿大的領導人就烏克蘭危機和歐洲防務問題在英國倫敦舉行峰會。會後斯塔默表示，英法兩國將領導一個“志願聯盟”，為烏克蘭提供安全保障，並制訂結束俄烏衝突的計劃。



美國特朗普政府基於“美國優先”政策，轉變在烏克蘭問題上的立場，在安全保障等方面持續向歐洲和烏克蘭施壓，美歐關係劇烈震盪，刺激歐洲的安全神經。一段時間以來，歐洲會議連連，以期加速推動防務自主，盡早實現戰略自主。



分析人士指出，此次歐洲主要國家再度碰頭，商討“志願聯盟”行動，是歐洲被迫應對被美國“撇在一邊”的窘境。



歐洲新聞電視台指出，此次會議正值美國頻頻與俄烏方面進行“穿梭會談”、加緊推動俄烏停火之際。美聯社援引法方人士的話說，美國未被邀請參會，歐洲想借此表明，其有能力在未來俄烏停火後確保烏克蘭安全。



烏克蘭安全與歐洲緊密相關是歐洲國家的普遍共識。法國總統馬克龍在會後說，為了烏克蘭和歐洲的安全與和平，“我們只能決定我們能決定的事”。歐盟委員會主席馮德萊恩說：“為了實現和平，烏克蘭必須強大，歐洲必須強大。”

