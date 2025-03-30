哈馬斯說批准斡旋方停火提議　以稱提自己方案

中評社香港3月30日電／巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）高級官員哈利勒·哈亞29日說，哈馬斯已批准加沙地帶停火談判斡旋方的提議。以色列總理辦公室同日表示，以方已就相關提議向斡旋方“提出了自己的方案”。



新華社報導，哈亞當天發表視頻講話說，哈馬斯兩天前收到來自斡旋方的提議，積極處理並批准了該提議，希望以色列不要阻撓並挫敗斡旋方努力。哈馬斯已表明其立場，即遵守已簽署協議，“不想要任何新的東西”。



以色列總理辦公室當天發表聲明說，以總理內塔尼亞胡28日晚根據斡旋方提議舉行了一系列磋商，29日以方向斡旋方“提出了自己的方案”，此舉已與美國“充分協調”。



《以色列時報》29日報導說，一名以色列官員當天對媒體表示，哈馬斯已同意埃及方面提出的一項停火建議，即釋放5名活著的以色列被扣押人員，以實現從開齋節開始為期50天的停火。但據多家媒體報導，斡旋方這項提議不符合以色列的要求，以方堅持要求歸還10至11名被扣押人員才能恢復停火，而這一要求是美國中東問題特使威特科夫此前提出的。



以色列和哈馬斯今年1月達成加沙地帶停火協議。3月18日，以方以哈馬斯拒絕接受美國提出的停火方案、釋放被扣押人員為由，恢復對加沙地帶大規模空襲及地面行動。據巴勒斯坦加沙地帶衞生部門29日發佈的數據，自18日以來，以軍對加沙地帶的襲擊已造成至少921人死亡、2054人受傷。