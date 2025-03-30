柯傳血尿嘔吐仍延押！陳佩琪發文轟“關到死”

中評社台北3月30日電／民眾黨前主席柯文哲因涉京華城容積率案、北士科案及政治獻金案，遭台北地檢署聲押獲准，目前關押在台北看守所。對此，柯文哲妻子陳佩琪除在臉書表達對柯文哲健康狀況的擔憂外，30日更發文表示，“檢察官找了七個多月找不到證據，找不到證據就關押當事人到死？柯文哲過去從未血尿，我是看電視的報導才知道”，陳佩琪最後也說，“我不知道先生在北所的任何情況，他們也不會通知我，可能人死了，才會通知我去收屍”，引發討論。



據《中時新聞網》報導，陳佩琪30日在臉書上PO出一篇文章質疑，“羈押禁見的理由，竟是因為我們要申請要勘驗證人和被告的訊問光碟，所以有串證疑慮？這應該是要羈押檢察官才對，衹有他們才有變造、做假的機會和能力，怎麼反過來羈押我們申請者這弱勢一方呢？”陳佩琪更轟，“拿不雅光碟威脅人認罪，不申請勘驗訊問光碟，反倒是驗woman檔內容？世界怎麼有如此可笑的邏輯？！”



陳佩琪指出，柯文哲在3月20日庭上對檢察官說，“你們找不到證據，是自己能力不好，怎反倒就變成要羈押我抵帳？”陳佩琪表示，“其實檢察官能力如何不得而知，但我要說他們可是很認真的，傳訊了80多個證人，這段時間其他什麼事都不做，指鹿為馬就是專心對付柯文哲一人，找了七個多月找不到證據，用膝蓋想也知道就是當事人無罪，結果反倒是找不到證據就關押當事人到死？”



陳佩琪也感謝，“昨晚天氣轉冷，國昌主席、民眾黨黨公職和支持者、小草在北所外的聲援”，陳佩琪續指，柯文哲現在身體狀況如何？她也不知道，陳佩琪談言，“他血尿是3月20日開庭第一次聽聞律師提起，他過去從未有這個毛病，至於血尿的診斷我是看電視的報導才知道，去就診是看到北所的新聞稿才得知”。陳佩琪還說，柯文哲這幾個月透過律師給她的訊息衹有“可以送些食物”、“次數不可太多，妳會累”、“腰很酸， 送些貼布給我”、“請媽3月20日過來，想再看看她”，至於其他訊息都是從媒體報導得知的。陳佩琪也感嘆，“先生的案子，律師和支持者都辛苦了，我對司法已經死心，只要他還活著，就是要被關押，除非是死在裡面，衹有七個月就能損壞一個器官，大概一、兩年就走了”。



陳佩琪最後也說，“我不知道先生在北所的任何情況，他們也不會通知我，可能人死了，要花錢處理，才會通知我去收屍吧！”