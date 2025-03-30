新華社時評：賴清德大搞“綠色威權”包藏禍心

中評社香港3月30日電／新華社今天發布時評，題為賴清德大搞“綠色威權”包藏禍心。全文如下。



去年5月上台以來，賴清德施政無能引發台灣社會各界強烈不滿。為轉移矛盾焦點，賴清德動用多種手段打擊島內在野勢力和政治異己，恐嚇反對“台獨”分裂、不滿“去中國化”操弄、要求改善兩岸關係的各界人士，大搞“綠色威權”、大開民主倒車，使台灣滑向“綠色恐怖執政”的黑暗深淵。



賴清德以“雙少數”勉強上台，卻不謙卑面對民意、以民生為重，反而違逆主流民意，頑固堅持“台獨”分裂立場，揮舞“威權大棒”，不斷打壓政敵、異己，企圖操控政局、奪回 “完全執政”地位。因此，從政治迫害到司法追殺再到製造仇恨、煽動民粹，賴清德及其側翼無所不用其極，處心積慮編造所謂“國安”和“統戰威脅”等借口，施行惡法，壓制、霸凌異見人士，企圖構建“順我者昌、逆我者亡”的威權體制。



在玩法弄權的同時，為遂行“台獨”分裂，賴清德當局大搞“綠色恐怖”，鉗制台灣社會的思想和言論自由，剝奪民眾基本人權和價值認同。日前，在台大陸配偶“亞亞”因在社交平台經常發表支持兩岸統一的言論，被民進黨當局以宣揚“武統”為由廢止在台依親居留許可並限期離境，被迫骨肉分離。類似的悲慘遭遇，也發生在另兩名陸配身上。桃園市一名警察僅因在社交媒體簡介中寫有“我是中國人”而遭到調查並追責。賴清德及其打手、幫兇竭力在島內製造“綠色恐怖”“寒蟬效應”，嚴重鉗制台灣同胞的言論空間，讓世人更加看清其所標榜的“民主”的虛偽和反民主、反人性的本性。



除鉗制民眾言論、大搞“綠色文字獄”，賴清德上台以來還不遺餘力煽動“抗中保台”，在不斷“妖魔化”大陸的同時，威脅恫嚇、打壓迫害島內支持兩岸關係和平發展、融合發展的政黨、團體、人士，還策動側翼、網軍掀起一股“大舉報”的“獵巫”邪風。在其“綠色威權”下，台灣社會正變成衹有唯一的“政治正確”——可以鼓噪“台獨”、不能支持統一。更令人瞠目的是，賴清德日前拋出所謂“17項策略”中，竟意圖恢復“軍事審判制度”，通過渲染戰爭恐慌強化“台獨”意識形態控制，讓台灣民眾驚呼“‘白色恐怖 ’還魂重現”“已進入準‘戒嚴 ’狀態”。