藍喊“罷藍委等於柯建銘當院長”　林濁水分析

中評社台北3月30日電／全台掀起大罷免，國民黨“立院”黨團總召傅崐萁透露，黨中央跟黨團在反惡罷宣傳上已取得共識，將向民眾訴求“罷免XXX（藍委名），等於罷免韓國瑜”，並詢問民眾是否支持民進黨“立院”黨團總召柯建銘當院長。前“立委”林濁水認為，柯建銘仇恨值數不低，“就看民進黨如何化解”。



根據《中時新聞網》報導，傅崐萁日前表示，黨中央跟黨團在反惡罷宣傳上已經取得共識，將向民眾訴求“罷免XXX（藍委名），等於罷免韓國瑜”，也會詢問民眾是否支持民進黨“立院”黨團總召柯建銘當院長；傅認為，只要民進黨能夠罷免掉12位藍委，讓總席次來到101席，民進黨團的51席，就可以利用補選的空窗期修法，將改選門滿下修至二分之一，屆時柯建銘就有機會當上院長。



對此，林濁水今（30）日在臉書表示，柯建銘仇恨值數不了一、數不了二，數三、數四卻有，於是國民黨開始訴求“大罷免等於罷免韓國瑜等於柯建銘當院長”，就看民進黨該如何化解。另外，林濁水也提及“大罷免等於罷免韓國瑜等於柯建銘當院長”VS.“大罷免等於罷免傳崐萁”的口號，並認為傅崐萁、柯建銘取代所有的政治明星，成為超級明星，主導“中華民國”歷史大戲的兩大主角，“夠扭曲，夠神奇”。