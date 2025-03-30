研究：跑馬拉松時能量不夠？“燒腦”來湊

中評社香港3月30日電／馬拉松對跑者的體力和耐力都是挑戰。英國《自然-代謝》雜誌近日刊登的一項小樣本研究發現，跑完馬拉松後，跑者特定腦區的髓磷脂含量似乎會減少，但這種效應在馬拉松比賽結束兩個月後會完全恢復。



長時間運動會迫使人體消耗儲備的能量，比如馬拉松跑者主要將糖原這種碳水化合物作為一種能量來源，但當肌肉中的糖原耗盡時便會開始消耗脂肪。髓磷脂主要由脂質組成，包裹在大腦神經元周圍，起到電絕緣的作用。此前對嚙齒動物的研究顯示，這些脂質可能作為極端代謝條件下的一種能量儲備。



新華社報導，西班牙巴斯克自治區大學等機構的研究人員選取了8名男性和2名女性馬拉松跑者，在他們參加42公里馬拉松比賽前以及比賽後的24至48小時內，對他們的大腦進行了磁共振成像。通過測量大腦髓磷脂水分數——髓磷脂含量的一個替代指標，研究人員發現跑者參加馬拉松比賽後，大腦部分白質區域的髓磷脂含量會減少。這些區域與運動協調以及感覺和情感統合相關。作為隨訪，他們還在比賽兩周後對其中2名跑者，以及比賽兩個月後對其中6名跑者，進行了大腦成像。結果發現，兩周後，髓磷脂含量顯著上升，但仍未回到賽前水平；兩個月後髓磷脂含量完全恢復。



研究人員指出，髓磷脂或可被視為耐力鍛鍊中大腦其他營養耗盡時的一種能量來源，但仍需開展進一步研究確定更極端的鍛鍊形式與大腦中髓磷脂含量的相關性，以及評估這些變化是否影響相關腦區域的神經生理學和認知功能。本項研究樣本量較小，未來還需要在更大人群中進行測試確認。