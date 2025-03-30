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13名中國公民在緬甸強震中受傷
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2025-03-30 13:05:18
中評社香港3月30日電／中國駐緬甸大使館30日確認，13名中國公民在緬甸強震中受傷。
新華社報導，截至北京時間30日11時，使館共接收處置數百起中國公民求助，協助數十人找到失聯親友。目前使館確認地震在曼德勒省造成13名中國公民受傷，大部分人在當地接受治療，也有部分傷員緊急轉移至仰光治療。
使館表示，將盡全力向中國公民提供領事保護和協助，保持領保求助熱線暢通，及時為傷者提供醫療救助信息，為在地震中丟失護照的中國公民辦理緊急旅行證件。
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