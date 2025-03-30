丹麥民眾抗議美國：“離格陵蘭島遠點”

中評社香港3月30日電／數百人29日在丹麥首都哥本哈根遊行，抗議美國政府對丹麥自治領地格陵蘭島的覬覦以及美國副總統萬斯28日訪問格陵蘭島的舉動。



新華社報導，29日當天中午，數百名示威民眾手舉“離格陵蘭島遠點”“我們支持格陵蘭島人民”“美國走開”等標語牌，聚集在美國駐丹麥使館門前。前聯合國大會主席、丹麥前外交大臣莫恩斯·呂克托夫特在現場發表演講說：“我們必須在聯合國為我們的主張而鬥爭。可以確定的是，絕大多數國家都會譴責美國對格陵蘭島的侵略行為。我們永不放棄!”演講引發民眾歡呼，他們用丹麥語和格陵蘭語反覆高喊：“格陵蘭島不出售！”



在丹麥第二大城市奧胡斯，同日也有數百人聚集在市中心步行街，表達對格陵蘭島的支持和對美國的不滿。



萬斯28日率代表團訪問位於格陵蘭島北部的美國皮圖菲克太空基地並發表講話說，格陵蘭島對美國至關重要，美國需要確保在北極的領導作用；丹麥對格陵蘭島的安全、防務等方面“投資不足”，沒有履行應盡責任；希望格陵蘭島選擇與美國合作，格陵蘭島“在美國安全保護傘下比在丹麥安全保護傘下會好得多”。



針對萬斯的指責，丹麥首相弗雷澤里克森表示，萬斯的說法“不公平”。丹麥外交大臣拉斯穆森回應說：“我覺得（萬斯的）批評有些不合適，也許美國該照照鏡子。”



格陵蘭島位於北美洲東北部，是丹麥自治領地，有高度自治權。美國總統特朗普多次表達奪取格陵蘭島控制權的強烈意願，並宣稱不會排除通過“軍事或經濟脅迫”手段奪取該島控制權的可能性。民意調查顯示，絕大多數格陵蘭島居民都反對該島成為美國的一部分。