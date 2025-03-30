日本研究：真菌也有引發齲齒的風險

中評社香港3月30日電／齲齒一般被認為是口腔內細菌分解糖，產生的酸腐蝕牙齒造成的。而日本一項新研究顯示，真菌中的念珠菌和其他導致齲齒的病原菌一樣在厭氧環境中也能利用糖產生酸，且氟化物抑制念珠菌產生酸的效果比較差。這表明真菌也有引發齲齒的風險。



健康人的口腔和腸道內也存在念珠菌，通常不會引發健康問題。當免疫力下降時，念珠菌可能引發感染。念珠菌是好氧菌，而發生齲齒的牙垢內部氧氣很少。念珠菌在厭氧環境中的活動情況尚無充分的研究。



新華社報導，日本東北大學日前發佈新聞公報說，該校研究團隊以念珠菌屬的白色念珠菌、熱帶念珠菌等為對象，測定它們在厭氧環境和好氧環境中的增殖和產生酸的情況，以及是否會被氟化物抑制。



實驗顯示，念珠菌在厭氧環境下雖然不增殖，但會繼續代謝並產生酸。這表明即使在齲齒發展的口腔缺氧環境下，念珠菌也有可能繼續產生腐蝕牙齒的酸。而且念珠菌產生酸的過程幾乎不受氟化物影響。



氟化物被廣泛用於預防齲齒，不僅能強健牙齒，還能抑制細菌產生酸。而本項研究顯示，與導致齲齒的細菌相比，氟化物對念珠菌影響不大。



公報說，本項研究提示真菌是齲齒的一種新風險因素。以往預防齲齒都是以細菌為對象，今後有必要研發包括真菌在內的口腔內微生物平衡的新預防方法。



研究相關論文已在線發表於英國《口腔微生物學雜誌》。