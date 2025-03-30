洪都拉斯副總統：洪中建交是最正確的決定

中評社北京3月30日電／洪都拉斯副總統古鐵雷斯日前在洪中建交兩周年慶祝活動上表示，洪中建交是最正確的決定，兩國要做永遠的好朋友、好伙伴。



新華社報導，中洪建交兩周年慶祝活動26日在洪首都特古西加爾巴地標性建築——胡安娜·萊內斯山和平紀念碑公園舉行。古鐵雷斯高度評價建交兩年來洪中友好合作成果，感謝中方對洪經濟社會發展和民生改善提供的寶貴支持，表示雙方將繼續履行建交承諾，推動落實兩國元首重要共識，持續深化相互瞭解，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持，做永遠的好朋友、好伙伴。



在洪訪問的全國政協副主席、共享基金會主席梁振英表示，中洪政治互信不斷深化，經貿領域合作蓬勃發展，基礎設施建設項目助力提升洪民眾生活水平，雙方合作成果豐碩、前景廣闊。共享基金會願在高質量共建“一帶一路”框架下，繼續推動洪醫療衞生事業發展，弘揚絲路精神，同洪方共創共享美好未來。



洪外交部長雷納說，洪方堅定恪守一個中國原則，願抓住“一帶一路”發展機遇，擴大兩國利益交匯點，推動雙邊關係持續健康發展，更多造福兩國人民。洪文化、藝術和遺產部長貝萊斯說，建交兩年來，洪中文明互學互鑒，人文交流亮點紛呈，考古、教育、新聞、旅遊、文藝等領域合作全面開花，期待即將落戶洪國立教育大學的首家孔子學院繼續為兩國友好架起民心相通的橋梁。



中國駐洪都拉斯大使于波表示，中洪關係快速發展的事實充分證明，在一個中國原則基礎上同中國建立和發展關係，順應歷史潮流和時代大勢，符合兩國和兩國人民根本利益。



洪方政要、多國駐洪使團、中資機構、華僑華人代表和中洪媒體記者近500人出席活動。