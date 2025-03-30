中俄積極協商推進擱淺中國貨船救援工作

中評社香港3月30日電／據中國駐符拉迪沃斯托克總領事館30日消息，中俄雙方相關部門積極推進在俄薩哈林島附近海域擱淺的中國貨船救援工作。



新華社報導，據總領事館介紹，由中國相關部門派出的工作組近日抵達俄薩哈林州首府南薩哈林斯克，工作組與俄地方政府和俄方救援機構就中國貨船的救援工作進行協商。雙方討論了駁油方式、船上人員安置和補給、俄方救援人員在擱淺海域值守和擱淺船後期處置等問題，並達成原則共識。雙方簽署了“駁油意向書”，目前正加緊制定下一步救援方案。



記者30日趕赴擱淺貨船“安洋－2”號所在的涅韋爾斯克港後看到，貨船擱淺在離岸邊僅約200米的淺灘上，海面風浪很大。不一會兒，空中飄落綿密大雪，氣溫降至零下10攝氏度左右。從岸邊望過去，貨船船尾的螺旋槳葉片部分露出水面，船體一側的登船舷梯清晰可見。



俄方海上救援機構的現場值守人員伊萬對記者說，從事發當天起，他就與同事輪班值守，密切關注貨船情況。



據介紹，總領事館工作人員在貨船擱淺後登船看望了船員。目前，20名船員身體無礙，與外界通訊聯絡暢通，船上食物和飲用水等補給充足。



中國貨船“安洋－2”號2月9日凌晨遭遇強風暴後在俄薩哈林島涅韋爾斯克港附近海域擱淺。這艘貨船搭載了約50噸柴油和700噸重油。薩哈林州州長利馬連科2月14日通過社交媒體表示，擱淺的中國貨船沒有造成周邊海域水體污染。