陳茂波稱本港續推盛事經濟　吸引更多商務旅客

中評社香港3月30日電／香港財政司司長陳茂波表示，連串大型盛事推動下，香港在“超級三月”吸引了大量訪客，截至上周五，本港在3月已接待超過340萬名旅客，按年增加約12%，包括約96萬名非內地旅客。酒店業界亦表示，旺區酒店最近入住率近九成，零售業界反映市面人流明顯增多，對生意有一定幫助。他說當局會繼續推動“盛事經濟”，特別是舉辦主題鮮明、具吸引力的大型活動、峰會和展會，吸引更多高增值商務旅客來港，為向行業帶來更多生意機會。



香港電台報導，陳茂波發表網誌，提到日前參與正在灣仔會展舉行的巴塞爾藝術展，大會預計一連五日的展會入場人次將比去年的7.5萬人為多。在網誌的影片中，陳茂波與來自不同地區的訪客交流。他說除了享受藝術，亦希望大家可以在香港做生意，他又向出席藝術展的外國人推介正在啟德體育園舉行的香港國際七人欖球賽。



陳茂波表示，不少本周來港出席金融盛事的企業高管向他提到，十分期待在會議後，能抽空觀賞球賽及參與其他文化盛事。他說與國際嘉賓互動交流時，得到其中一個反饋相當一致，就是認為香港恢復了往日的生氣和活力，對香港的看法愈趨正面和積極，更希望透過香港作為平台，探索更多到內地和區內的投資機會。