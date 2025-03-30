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日本東電結束福島處理水第十一次排海
http://www.CRNTT.com
2025-03-30 17:28:05
中評社香港3月30日電／日本東京電力公司公布，福島第一核電站第11次核污水排海作業已結束，是本財政年度的最後一次，共排放約7800噸。
香港電台報導，東電表示，排海期間在排放口附近採集的海水中，檢測出最高每升56貝克勒爾的氚，遠低於東電設定的停止排海標準及世界衛生組織的飲用水標準，氚濃度並無異常。
東電在2023年8月開始核污水排海，至今排放約86000噸。下個財政年度計劃分7次，排放共54600噸核污水。
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