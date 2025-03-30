研究：香豆樹具有天然避雷能力

中評社香港3月30日電／美國和巴拿馬研究人員近日在英國《新植物學家》雜誌上報告說，熱帶樹種香豆樹不僅能抗雷擊，還能從中獲益，這種樹木甚至可能已進化成天然的“避雷針”。



新華社報導，美國卡裡生態系統研究所等機構的研究人員通過雷電定位系統，利用2至6年的時間，追蹤了巴拿馬中部巴羅科羅拉多自然保護區內93棵被雷擊的樹木，這些樹木包括9棵香豆樹及84棵其他樹木。



結果發現，這9棵香豆樹在遭遇雷擊後均幸存，僅受到輕微損傷。而其他直接遭雷擊的樹木樹冠部分葉片的損失要遠遠多於香豆樹的損失，並且在兩年內有64%的樹木死亡。當每棵香豆樹遭雷擊時，由於電流通過相鄰藤蔓和觸碰的樹枝傳播，或者通過空氣間隙跳躍傳導，平均有9.2棵鄰近樹木因雷擊死亡。雷擊導致寄生於香豆樹的藤蔓減少78%，香豆樹獲得了更多光照和養分。



分析過去40年的樹木死亡趨勢後，研究人員發現香豆樹的鄰近樹木死亡率比森林中的其他樹木高出48%。研究人員創建了分析樹冠高度的3D模型，顯示香豆樹的平均高度比最近的鄰近樹木高出約4米，這可能是因為雷擊導致較高的競爭樹種死亡，使香豆樹在光照和空間競爭中占據優勢。研究人員分析說，香豆樹可能已進化出抗雷擊的特性。



研究人員計劃進一步探索香豆樹如何能承受雷擊，以及它們是否具備特殊的結構特徵。他們還將尋找其他樹種是否也具有承受雷擊的能力，以更全面瞭解在森林生態系統中的這一現象。