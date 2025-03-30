中評社北京3月30日電／3月30日，第13次中日韓經貿部長會議在韓國首爾舉行。中國商務部部長王文濤與韓國產業通商資源部長官安德根、日本經濟產業大臣武藤容治共同主持會議。會議圍繞落實第九次中日韓領導人會議經貿領域重要共識，就加強貿易投資合作、區域及多邊合作等深入交換意見，達成廣泛共識。



新華社報導，王文濤表示，中日韓地緣相近、文緣相通、商緣相連，三國經貿合作成果豐碩。受單邊主義及保護主義蔓延等因素影響，世界經濟下行壓力加大。中日韓作為區域乃至全球重要經濟體，應共同維護自由貿易和多邊貿易體系，反對單邊主義和保護主義，持續推進區域經濟一體化，為世界經濟繁榮發展注入強勁動力。中方堅定不移推動高質量發展，擴大高水平對外開放，願與包括韓、日在內的世界各國分享發展機遇。



三國經貿部門一致同意，將加強在世界貿易組織、《區域全面經濟伙伴關係協定》、亞太經濟合作組織等區域及多邊框架下合作，就加快中日韓自貿協定談判進行討論，加強供應鏈合作和出口管制對話，深化數字經濟及綠色經濟合作，加強泛黃海經濟技術交流會議等地方合作，共同為企業合作營造良好營商環境。



會後，三國經貿部門共同發表《第13次中日韓經貿部長會議聯合新聞聲明》。