薩克斯：美貿易政策是無能表現　東亞應團結

美國經濟學家、哥倫比亞大學教授兼可持續發展中心主任傑弗里·薩克斯（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月31日電（記者 盧哲）美國經濟學家、哥倫比亞大學教授兼可持續發展中心主任傑弗里·薩克斯近日在博鰲亞洲論壇2025年年會舉辦的“美國外交政策走向及其對亞太合作影響”分論壇上表示，特朗普的貿易政策純屬是無能的表現。薩克斯認為，中國應該無視美國，不要指望打開美國市場或者是依賴美國市場，而要在其他市場上擴張。同時，要維護多邊主義。薩克斯強調，美國的關稅制度並不意味著全世界會失去理智整個放棄世貿組織或者貿易體系；美國的貿易政策也不應該導致軍備競賽。他認為，東亞在政治上和經濟上應該是團結的。



美國總統特朗普的第二個任期已開始3月有餘，在此期間，特朗普延續單邊主義和“美國優先”政策，以縮小貿易逆差為由對主要貿易夥伴頻頻揮舞關稅大棒。在此背景下，作為全球經濟增長引擎，亞太地區如何應對美國政策帶來的衝擊，引發全球關注。



“我不想太費勁去理解特朗普的貿易政策，因為這個這政策純屬是無能的表現，基礎是很多錯誤的認知，是非常原始的。”薩克斯在論壇開場時首先說。



薩克斯認為，特朗普的貿易政策有五個動機。第一個動機是消除貿易赤字。“但是我教書教了45年了，一個國家的貿易赤字大的時候意味著它的支出比自己的生產量更大，這跟貿易無關，而是跟它的支出有關。”薩克斯說，“美國的儲蓄率非常低，因為它的預算赤字特別大，我們的儲蓄衹有一點點。這一點和貿易政策沒關係。特朗普在經濟上是完全無知的。”



第二點，“灌水不會解決我們的財政赤字問題”。薩克斯說，美國的財稅赤字占到了GDP的7%，而且還會增加，“這個政府的最高願望就是還想給最富有的美國人減稅。減稅的錢想從收關稅上來，這無法實現。如果算一算關稅無論如何也無法抵消給富人的減稅，它會打擊到美國的窮人。他說關稅就是減稅，這是一個腐敗政府的思路。”