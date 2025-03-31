澳專家：美國成中國崛起“接生婆”

悉尼大學政治學教授約翰·基恩（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月31日電（記者 盧哲）悉尼大學政治學教授約翰·基恩近日在博鰲亞洲論壇2025年年會舉辦的“美國外交政策走向及其對亞太合作影響”分論壇上表示，我們看到或將會看到一些全球帝國正在衰落，而中國在崛起。美國實際上在意義上成為中國崛起的“接生婆”，中國是美國最有意義的競爭對手。約翰·基恩指出，帝國的衰退會更多地使用軍事實力，欺凌他人正是自身安全感的反映。一個衰退中的帝國是輸家，他們會陷入偏執之中，會非常好鬥、好戰。“所以我們可以向全世界直播美國衰退的加速”。他還認為，美元霸權會逐步解體，也會帶來衝擊和不確定性，而中國應該加強和保護人民幣在全球事務中的作用。



美國總統特朗普的第二個任期已開始3月有餘，在此期間，特朗普延續單邊主義和“美國優先”政策，以縮小貿易逆差為由對主要貿易夥伴頻頻揮舞關稅大棒。在此背景下，作為全球經濟增長引擎，亞太地區如何應對美國政策帶來的衝擊，引發全球關注。



約翰·基恩在論壇發言表示，“我們看到或者是將會看到有一些全球帝國正在衰落，而中國在崛起。”



他說，現在西方仍然廣泛地接受特朗普、相信特朗普講的話，相信美國歷史上會有偉大的四年，美國將再次成為世界上最強大的國家。“但這種思路已經到了被放棄的時候了，這樣的想法已經和當前發展的現實脫節了。就像很多學者說的，我們需要一種對美國和全球格局的新的思維方式，這對中國是格外有意義的。”



“我們現在見證的是一個沒落的帝國，這是一個醜陋的過程，歷史學家會告訴你。一方面它在後退，另外一方面它仍然把住一些資源不放，他們想要加拿大，想要格陵蘭，但是他們總體上是在後退。”約翰·基恩著有《中國的銀河帝國》一書。他說，美國帝國的衰退有哪些症狀呢？其中有一個反諷意義的現狀，“美國實際上在意義上成為中國崛起的接生婆，中國是美國最有意義的競爭對手，遠遠超過原來的蘇聯。”