快評：藍白風雨聯手　抗惡罷同船一命

中評社快評／台灣民眾黨30日在柯文哲老家新竹市舉辦全台第2場“人民要當家”全民問政宣講，挺柯小草不畏風雨力挺，場面和氣勢都相當壯觀。停職中的民眾黨籍新竹市長高虹安上台宣講時，藍營十多位地方民代現身力挺，展現藍白合作抗罷氣勢。



綠營推動大罷免潮，高虹安與逾30位泛藍“立委”罷免案進入第二階段連署。此外，民眾黨8席不分區“立委”雖然今次無被罷免之虞，但一旦民進黨推動大罷免得逞，成為“立法院”多數，民眾黨“關鍵8席”會變成“少數的8席”。藍白在大罷免潮中可謂同船一命。



早前賴清德將大陸定位為“境外敵對勢力”，藍白“立委”被無區別打成“大陸同路人”。這都強化了藍白的危機感，抗惡罷非贏不可，如果沒守住，可能真會出現民進黨總召柯建銘威脅在野所說的“被掃進歷史焚化爐，化作一股清煙。”



近期藍白已在高雄、台中等地開始反罷合作。台中市長盧秀燕雖然檯面上冷處理，私下已指揮抗罷，台中藍白已整合力量，其中擔任反罷免要角的就是前中市府顧問、民眾黨中央委員蔡壁如。3月27日，國民黨高市黨部在龍成宮舉辦“守護人民、人民作主”政策說明會，現場台階坐滿人潮，民眾黨主席黃國昌帶黨部幹部出席活動。



昨天新竹市的場面展現了藍白合作抗罷氣勢。淒風苦雨，藍白聯手；同船一命，唯有團結拚了。