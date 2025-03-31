鍥而不舍落實八項規定　讓歪風邪氣沒有市場

當前全黨上下正在開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育。（圖片來源：央視網） 中評社北京3月31日電／據新華社報導，中央八項規定是改進作風的切入口和動員令。當前全黨上下正在開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育，要以此為契機，嚴肅查處各種違規違紀行為，掃除其滋生蔓延的社會文化土壤，築牢自覺抵制的思想防線，讓歪風邪氣沒有市場。



作風建設，衹有起點，沒有終點。近年來，一些“四風”隱形變異新動向冒頭，形式主義花樣翻新，違規吃喝隱蔽化、收受禮品遠程化等新手段浮現。新現象背後仍是作風問題，作風問題本質上是黨性問題。要將此次學習教育當成一次政治體檢，大病動手術、平時重預防，實現作風建設“防”與“治”的辯證統一。



對群眾反映強烈的作風問題，要露頭就打。針尖大的窟窿能透過鬥大的風，要防微杜漸，堅決糾治作風問題，推進風腐同查同治。不正之風和腐敗問題互為表里、同根同源。堵住蟻穴、打好補丁，下好整治歪風邪氣的先手棋，打好治未病的主動仗，才能防止從量變到質變、小節到大錯，堵住由風及腐、風腐一體的傳導通道。



在刹住歪風邪氣上不能有“疲勞期”，要反復敲打。諸多隱形變異新動向說明，作風問題具有頑固性、反復性，抓一抓會好轉，鬆一鬆就會反彈，不能因為已經取得的成效而有任何喘口氣、歇歇腳的念頭。要完善作風建設長效機制，對形式主義、官僚主義的新表現，對群眾深惡痛絕的特權思想、鋪張浪費等，要精準施治、靶向治療。



整治歪風邪氣，重在風氣養成，重在日常教化。立明規則，破潛規則，必須在黨內形成弘揚正氣的大氣候。建立嚴格、完善的作風建設法規制度體系，實現作風建設制度化、規範化、常態化，每一名黨員幹部都擰緊世界觀、人生觀、價值觀的“總開關”，才能不斷充盈新風正氣，營造良好的政治生態。



思想的清泉浸潤人心，制度的齒輪精密咬合，監督的鐵腕雷霆出擊，以清風吹散歪風、正氣驅走邪氣，就能不斷贏得群眾支持和信賴。