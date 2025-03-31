重慶加強信訪舉報全周期閉環管理

重慶市長壽區紀委監委多措並舉拓寬信訪舉報渠道，線上線下同向發力，提高信訪工作實效。圖為近日，該區紀檢監察幹部在葛蘭鎮鹽井村向群眾瞭解有關情況。（圖片來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京3月31日電／據中央紀委國家監委網站報導，紀檢監察信訪舉報工作，是紀檢監察機關密切聯繫群眾的橋梁和紐帶，也是黨風廉政建設和反腐敗鬥爭的重要基礎性工作。重慶市紀委監委深入貫徹落實黨中央全面從嚴治黨部署，緊盯重點工作和專項任務，多措並舉、綜合施策，依規依紀依法受理處置檢舉控告，用心用情用力做好信訪舉報工作，推動解決人民群眾急難愁盼問題。



近日，重慶市綦江區通惠街道新街子社區村民老李的銀行卡上，收到一筆徵地補償款。像老李一樣收到補償款的，還有該社區的其他106戶村民。



2024年5月，有群眾向綦江區紀委監委實名舉報，反映新街子社區社員代表代某某、蔡某某等人侵占集體資金相關問題。綦江區紀委監委高度重視，精準高效處置。經查，代某某、蔡某某等人利用職務之便，通過虛增徵地人口方式，虛報擠占村集體徵地補償款25.2萬元。最終，代某某、蔡某某分別受到留黨察看一年、黨內警告處分。被擠占的補償款全部追回，重新發放到位。



這是重慶市紀檢監察機關做實做細信訪舉報工作、助力提升監督執紀執法質效的一個縮影。重慶市紀委監委將辦理信訪舉報作為密切聯繫群眾、為群眾排憂解難的具體實踐，構建“受理—督辦—治理—預防”全周期閉環管理機制，通過拓寬渠道、精準督辦、源頭防控等舉措，推動解決群眾急難愁盼問題，及時回應群眾關切。



線上線下聯動，廣泛收集問題線索



“我們村集體的房子賣得有問題……”2024年4月，一條關於某村黨支部書記張某某、村委會主任彭某某違規處理村集體資產的問題線索，經“碼上舉報”提交到南岸區紀委監委信訪室。



收到該問題線索後，南岸區紀委監委立即行動，很快查實張某某、彭某某在處置村級公共服務中心閑置房屋工作中，違反工作紀律和組織紀律，在公示前提前售賣房屋並對售房尾款催收不力問題。最終，張某某、彭某某受到黨內嚴重警告處分，因催收不力導致拖欠的售房款及利息全部追回。



自2024年4月起，重慶市紀檢監察機關在全市村（社區）全面推廣“碼上舉報”“廉情驛站”，將監督渠道拓展到群眾家門口，面對面開展紀檢監察信訪舉報宣傳，引導群眾依法、依規、如實、有效舉報。截至目前，該市各級紀檢監察機關已在1033個鄉鎮（街道）布設“碼上舉報”二維碼7.9萬餘張、設置“廉情驛站”11248個。