寧夏連續六年開展廉政警示教育周活動

中評社北京3月31日電／據中央紀委國家監委網站報導，“一包煙、一張卡、一瓶酒、一頓飯，看似小事小節，實際上已在作風問題上打開了缺口。”近日，寧夏回族自治區黨委連續第六年開展廉政警示教育周活動。活動大會啟動現場，包括自治區黨委班子成員在內的27個市縣區3000餘名黨員幹部現場或以遠程視頻方式集中觀看了警示教育片《風腐之殤》。



“警示教育片深刻剖析了2024年度查處的由風及腐、風腐交織的典型案例，注重用案中人警醒身邊人。”自治區紀委監委有關負責同志介紹。



據悉，此次廉政警示教育周活動，自治區紀檢監察機關以風腐同查同治為主題，以“視、聽、讀、講”等方式全方位多層次提升警示教育針對性實效性。



風腐同查同治需一體貫通案件查辦、整改糾治、警示教育等各方面，形成辦案、治理、監督、教育的有效閉環。自治區各級紀檢監察機關準確把握風腐一體、同根同源的特點，堅持同案分析、類案梳理，深入開展警示教育、黨性教育、紀法教育，督促引導全區黨員幹部知敬畏、存戒懼、守底線，築牢拒腐防變思想防線。



活動啟動後，針對“關鍵少數”，銀川市委開展理論學習中心組學習研討。同時落實責任清單、約談提醒、履責報告等制度，開展“一把手”述責述廉評議，加強對“一把手”和領導班子的監督。



“嚴禁接受管理服務對象宴請、嚴禁以任何形式向施工方或材料供貨方索取回扣、嚴禁向關聯公司投資入股……”在靈武市100萬千瓦光伏項目現場，寧夏國有資本運營集團有限公司紀委會同集團經營管理部、規劃發展部等部門，對該項目的設計單位、招標單位、建設單位、施工單位工作人員開展警示教育。今年，公司計劃實施投資項目64個，預計投資額達184億餘元。為保障項目建設廉潔高效，防止項目建起來、幹部倒下去，集團紀委主要負責同志在現場宣讀工程建設廉潔承諾，並公布項目建設領域腐敗和作風問題監督舉報方式，鼓勵大家通過電話、網絡、來信等方式對項目決策、招標投標、資金使用、施工建設和幹部作風等方面進行監督。