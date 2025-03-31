AI能否“爆改”農業？

3月16日，山東青島萊西市沽河街道，植保無人機、長臂噴霧機在田間對小麥進行管護。（圖片來源：人民日報海外版） 中評社北京3月31日電／據人民日報海外版報導，湖北秭歸，裝載“AI大腦”的無人機在山地果園中穿梭，自動識別田埂、溝渠、電線杆等複雜地形特徵；廣東茂名，荔枝產業大數據平台完成DeepSeek本地化部署，病蟲害診斷更加高效準確……



“AI＋農業”，近年來有不少嘗試。隨著AI大模型技術不斷升級，農業各領域、各環節又將迎來哪些機遇？這些嘗試效果如何？記者進行了採訪。



育種裝上“加速器”



吉林公主嶺，一望無垠的玉米試驗田裡，一台機器人正在綠油油的葉片間穿梭，拍下植株的清晰影像……中國農業大學教授陳建給記者展示了一段視頻。畫面中的，是他與團隊的研究成果——搭載國產AI種業大模型“豐登”的智能育種機器人。



育種機器人有什麼功能？如何替代人工？



“我們熟知的袁隆平先生，就是育種學家。”陳建告訴記者，“過去培育新品種，靠的是育種學家長期在野外觀測、試驗。不僅辛苦，育種周期也相對較長。”



陳建與團隊正在做的，就是讓智能機器人在田間地頭對作物進行觀測和判斷，初篩出可能具有高產、抗病等潛在優質基因的植株，以供育種學家進一步檢測實驗。



“機器人的出現，就是要替代過去育種學家那些辛苦但技術含量相對不高的工作。”陳建說。



有了AI大模型的賦能，相較於傳統農機，智能育種機器人不僅能執行命令，還能自主完成類似人類的聯想推理。“比如根據玉米的株高以及果穗數量等特徵，判斷它是否屬於潛在優勢植株，並決定是否調整行進軌跡重點感知”。



陳建介紹，一個機器人每小時能完成2.5畝農田的檢測；成百上千個機器人同時作業，就能實現量的飛躍。根據觀測結果完成初篩後，需要進入實驗室檢測的植株大幅精簡，育種周期明顯縮短。