僑胞親人在緬甸地震遇難，情況嚴重

地震致房屋倒塌。（圖片來源：受訪者供圖） 中評社北京3月31日電／據中國僑網報導，中國地震台網正式測定：3月28日14時20分，在緬甸（北緯21.85度，東經95.95度）發生7.9級地震，震源深度30公里。



據央視新聞援引緬甸媒體報導，緬甸地震已造成超過50人死亡、300人受傷。目前大多遇難者遺體在曼德勒、內比都等地區被發現，當地已採取各種積極措施展開救援。緬甸政府呼籲民眾積極為受傷人員獻血並提供幫助。



3月28日下午，家住緬甸仰光的華人阿蘭告訴中國僑網記者，她的家在三樓，地震發生時震感強烈，能感受到強烈的眩暈感。“家中桌椅家具晃動得很厲害，根本逃不出去，頭很暈。”



阿蘭說，地震發生後，很多人跑到大街上避難，當地電話線路一度中斷，無法撥打電話和上網。



多位當地華人告訴記者，緬甸曼德勒地區受災嚴重。據他們發來的圖片和視頻顯示：通往曼德勒機場的道路斷裂、坍塌；當地一些民屋、酒店以及學校也受損嚴重。



地震發生時，曼德勒華助中心主任李繼昌正在仰光出差，原計劃29日飛往曼德勒。他告訴記者，曼德勒機場受到地震破壞，何時能返回暫時未知。



李繼昌說，地震發生比較突然，曼德勒僑胞受傷、受災情況大量信息還沒有收集上來，救助還未能展開。他告訴記者，據他所知，有曼德勒僑胞的4名親人在地震中不幸遇難。



“我在曼德勒的家也受到了破壞。”李繼昌表示，曼德勒及附近城市受災損失正在統計中，全部瞭解情況還需要一些時間，“實際發生情況要比想象中嚴重得多”。



截至目前，地震造成緬甸實皆省、曼德勒省和撣邦等多地建築嚴重損毀，橋梁、道路等基礎設施不同程度受損。據緬甸官方信息，不排除短期內再次發生較強餘震。