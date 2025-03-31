國家統計局解讀採購經理指數

中評社北京3月31日電／據央視新聞報導，3月份中國採購經理指數擴張加快，國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀2025年3月中國採購經理指數。



2025年3月31日國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會發布了中國採購經理指數。對此，國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河進行瞭解讀。



3月份，春節因素影響逐步消退，企業生產經營活動加快，製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為50.5%、50.8%和51.4%，比上月上升0.3、0.4和0.3個百分點。三大指數均在擴張區間繼續上行，我國經濟總體保持擴張。



製造業採購經理指數連續兩個月擴張



3月份，製造業PMI升至50.5%，景氣水平繼續回升。



（一）產需兩端擴張加快。生產指數和新訂單指數分別為52.6%和51.8%，比上月上升0.1和0.7個百分點，擴張有所加快。從行業看，鐵路船舶航空航天設備、計算機通信電子設備等行業生產指數和新訂單指數均升至55.0%以上較高景氣區間，相關行業產需加快釋放；木材加工及家具、石油煤炭及其他燃料加工等行業兩個指數均低於臨界點，相關行業供需仍顯不足。受製造業產需回升等因素帶動，企業採購意願較強，採購量指數為51.8%，連續兩個月保持擴張。



（二）中小型企業PMI均有改善。大型企業PMI為51.2%，比上月下降1.3個百分點，仍高於臨界點。中、小型企業PMI分別為49.9% 和49.6%，比上月上升0.7和3.3個百分點，中小型企業景氣水平不同程度回升。其中，小型企業生產指數和新訂單指數分別為50.8%和49.8%，均較上月明顯改善。



（三）三大重點行業PMI穩中有升。裝備製造業、高技術製造業和消費品行業PMI分別為52.0%、52.3%和50.0%，比上月上升1.2、1.4和0.1個百分點，景氣水平連續兩個月回升；高耗能行業PMI為49.3%，比上月下降0.5個百分點。



（四）價格指數有所回落。受近期原油、鐵礦石等部分大宗商品價格波動等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為49.8%和47.9%，比上月下降1.0和0.6個百分點，製造業市場價格總體水平有所下降。其中，農副食品加工、有色金屬冶煉及壓延加工等行業主要原材料購進價格指數和出廠價格指數均位於52.0%以上擴張區間，相關行業原材料採購和產品銷售價格水平有所上升；石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業兩個價格指數均較上月回落。