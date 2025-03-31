AI賦能閱讀，如何守護孩子躍動的童心

中評社北京3月31日電／據中國青年報報導，“你的童年生活如何？”“我的童年很有意思呀！我住在北京城南的胡同裡，每天都能遇到許多新鮮事兒”……



前不久，在江蘇省南京市江北新區浦口外國語學校六年級的語文課堂上，41名孩子正在運用豆包與《城南舊事》裡的主人公英子“對話”。



通過智能體設定，AI“扮演”的《魯濱遜漂流記》中的魯濱遜等人物“走出”書本，與每一個孩子交談，“沉浸式”解答孩子們的閱讀困惑。



在第三十個世界讀書日來臨之際，為深入探索人工智能技術賦能兒童閱讀的創新路徑，南京市電化教育館（南京市教育信息化中心）利用信息技術開展跨區域學生線上共讀，以豐富多元的閱讀交流教學形式，探索人工智能賦能兒童深度閱讀。



南京市電化教育館副館長凌嶸介紹，目前，南京市正在6個區開展“AI共讀系列”活動，初步探索AI賦能兒童閱讀的方式及價值。通過AI辯論會、讀書沙龍、劇本殺等形式，突破傳統閱讀課堂教學方式，實現AI技術支持的跨區域雲端閱讀課堂創新。



當AI理解孩子們的“然後呢”



曾幾何時，南京江北新區浦口外國語學校語文教師滕錦茹對閱讀課很苦惱。“六年級學生讀《魯濱遜漂流記》寫閱讀筆記，一半人不知道怎麼寫，寫得很空洞。”



一次偶然機會，她開始接觸AI。AI就像“一位學識淵博的智者”，仿佛能解答她所有的提問。“孩子們利用AI學習，會不會同樣事半功倍？”



不過，她的顧慮是，學生可能完全依賴AI生成答案，喪失思維和寫作能力。



為此，她採用傳統方式來規避風險：教師指導學生選材、構思、寫作，在學生當堂完成初稿後，再引入AI對文章進行評價。讓“工具賦能”，為每個孩子的作文作詳盡的個性化點評，促進修改提升。