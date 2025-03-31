3月份製造業景氣水平繼續回升

中評社北京3月31日電／據新華社報導，國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會3月31日發布數據，3月份，我國製造業採購經理指數（PMI）升至50.5%，比上月上升0.3個百分點，製造業景氣水平繼續回升。



產需兩端擴張加快，中小型企業PMI均有改善。3月份，生產指數和新訂單指數分別為52.6%和51.8%，比上月上升0.1和0.7個百分點，擴張有所加快。從企業規模看，大型企業PMI為51.2%，比上月下降1.3個百分點，仍高於臨界點。中、小型企業PMI分別為49.9%和49.6%，比上月上升0.7和3.3個百分點，中小型企業景氣水平不同程度回升。



三大重點行業PMI穩中有升，價格指數有所回落。3月份，裝備製造業、高技術製造業和消費品行業PMI分別為52.0%、52.3%和50.0%，比上月上升1.2、1.4和0.1個百分點，景氣水平連續兩個月回升。受近期原油、鐵礦石等部分大宗商品價格波動等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為49.8%和47.9%，比上月下降1.0和0.6個百分點，製造業市場價格總體水平有所下降。



市場預期基本穩定。3月份，生產經營活動預期指數為53.8%，比上月下降0.7個百分點，持續位於擴張區間，製造業企業對近期市場發展總體保持樂觀。從行業看，鐵路船舶航空航天設備、電氣機械器材等行業生產經營活動預期指數均位於60.0%以上高景氣區間，相關企業對行業發展信心較強。