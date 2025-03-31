韓國“最嚴重山火”涉事嫌疑人拒絕認罪

中評社北京3月31日電／據新華社報導，韓國警方30日通報，一名涉嫌引發韓國東南部地區山火的男子已被立案調查，這名男子涉嫌在祭掃時引發火情。面對警方指控，這名男子予以否認。



韓聯社援引警方消息報導，涉案男子現年56歲，涉嫌於22日11時25分左右在慶尚北道義城郡一處山坡墓地祭掃時引發火情。受強風、極度乾燥等不利天氣影響，火勢迅速蔓延至周邊多個市郡。



警方已封鎖起火現場，將與相關部門展開聯合勘察，在勘察結束後傳喚嫌疑人問訊。



據韓國媒體報導，涉案男子的女兒也在事發現場。她接受警方初步調查時說，其父當時想折斷墓地上方的樹枝，未能折斷後用打火機燒樹枝，但火苗被風吹散，引發火情。



慶尚北道多地山火28日下午被基本撲滅後復燃，當地政府投入50架直升機、1400餘名消防救援人員和600名士兵參與滅火。韓國中央災難安全對策本部長高綺童30日宣布，慶尚南道和慶尚北道地區山火主要火情“已完全被撲滅”。



據中央災難安全對策本部統計，持續一周有餘的山火導致30人喪生、40餘人受傷，超過3000處房屋受損，山火影響區域面積達4.8萬公頃，另有6800餘人因山火流離失所。



韓國檢方此前表示，鑒於這場山火造成人員傷亡和文化遺產損失，不僅要調查嫌疑人是否違反森林保護法，還要考慮嫌疑人是否觸犯刑法和文化遺產保護法等相關法律。



根據韓國相關法律，意外引發山火可能面臨最高3年監禁或被處以3000萬韓元（約合2萬美元）罰款。