日本人口再次向東京“單極集中”

中評社北京3月31日電／據人民網報導，不久前，日本政府發布的2024年人口流動報告顯示，東京都人口淨流入趨勢明顯增強。2024年，東京都淨流入人口約7.92萬人，連續3年保持增長，該數字已接近2019年水平。這一數據表明，在經歷2020—2021年的短暫放緩後，日本人口向東京“單極集中”的態勢再次加速。與此同時，在日本47個地方行政區劃中，2024年有40個地區呈現人口淨流出狀態。日本共同社評論指出，這一現象凸顯日本政府推行10年之久的“地方創生”計劃成效欠佳。



統計數據表明，15歲至24歲的年輕人構成了2024年東京都淨遷入人口的主體。日本內閣官房長官林芳正表示，當前前往東京就業和接受高等教育的年輕人以及女性數量持續增加。為扭轉這一局面、促進人口均衡分布，日本政府正計劃制定相關政策，引導年輕人和女性前往其他城市發展。



長期以來，日本政府為緩解人口分布不均衡問題，不斷出台應對舉措。2014年，日本政府推出“地方創生”政策，旨在實現東京都市圈遷入與遷出人口的平衡，激發地方活力。2019年，又啟動“地方創生移居支援項目”，鼓勵居民從東京遷往其他地區。2024年，日本新一屆內閣上台後大力推動“地方創生2.0版”，試圖糾正資源過度集中於東京的問題，構建地方與大城市相互聯通的發展格局，營造多樣化的國民幸福生活環境。日本總務相村上誠一郎明確表示，有意改變人口向東京“單極集中”的現狀，否則會在少子老齡化現象嚴重以及人口稀少的地方引發諸多問題。



然而，現實情況不容樂觀。日本《讀賣新聞》評論稱，推行“地方創生”政策10年來，人口向東京都市圈“單極集中”的趨勢並未得到有效遏制，從整體上看，地方人口流失現象反而愈發嚴重。專家指出，應實施增強地方活力、應對少子化的政策，扶持能夠吸引年輕人就業的企業，發展依托自然資源的產業，並充分聽取人口過少地區市町村的意見。每屆政府雖都提出新的口號，但缺乏配套政策，致使相關問題的解決陷入僵局。