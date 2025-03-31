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重慶市政協副主席段成剛接受審查調查
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2025-03-31 14:41:41
中評社北京3月31日電／據新華社報導，重慶市政協黨組成員、副主席段成剛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。
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