我國科學家牽頭構建全球太陽輻射監測系統

星組網地表太陽輻射觀測（GSNO）系統及成果圖（圖片來源：央視新聞） 中評社北京3月31日電／據央視新聞報導，記者從中國科學院空天信息創新研究院獲悉，該研究院遙感與數字地球全國重點實驗室胡斯勒圖研究員和石崇研究員等，聯合國家衛星氣象中心、中國科學院國家空間科學中心、中國科學院大氣物理研究所、日本東海大學、日本東京大學、日本千葉大學、法國里爾大學、英國氣象局等中外機構科學家，率先構建了基於國際上最新一代地球靜止衛星的多星組網地表太陽輻射觀測（GSNO）系統，建立了多源異構衛星觀測遙感模型，實現了近全球尺度地表太陽輻射最高時空分辨率的探測能力，並同步提升探測精度。這項成果近日在國際學術期刊《創新》（The Innovation）上發表。



地表太陽輻射是指地球表面接收到的太陽輻射組分（包括紫外線、可見光和紅外線等不同波長的電磁輻射）的總稱，是地球生命活動的基本能量源泉，也是影響氣候變化、農業生產和太陽能利用的關鍵因素。



衛星遙感技術具有數據連續性強、覆蓋範圍廣等特點，是監測地表太陽輻射變化的最有效手段之一。這項技術相當於給地球表面裝上了“陽光掃描儀”，可精確監測地表太陽輻射變化，為清潔能源利用、農業估產、氣候變化應對、人體健康等提供精準數據支撐。



研究團隊在2023年研發的地表太陽輻射近實時遙感監測系統基礎上，突破了多星協同過程中光譜差異和觀測幾何差異等帶來的遙感難題，實現了中國風雲四號衛星、日本葵花八號衛星、歐洲第二代氣象衛星和美國地球靜止環境業務衛星等國際上最新一代地球靜止衛星的一體化融合應用。



該系統成功實現了對亞洲、歐洲、北美洲、南美洲、大洋洲和非洲地區的地表太陽輻射連續無縫監測，填補了極軌衛星觀測頻次低、單一靜止衛星觀測區域有限的不足。通過多星組網觀測，實現了從區域到近全球觀測的跨越。



目前，GSNO系統可以提供空間分辨率5公里、觀測頻次每小時1次的近全球地表太陽輻射監測數據，可為局部地區氣象災害監測、光伏電站選址等提供精細化、高精度支持，並為高時空分辨率地球系統模式提供數據驅動。



未來，GSNO系統將助力全球太陽能資源評估，支撐“雙碳”目標下的清潔能源布局，其光合有效輻射數據可為糧食估產與生態碳匯測算提供新依據，紫外線數據模塊有望應用於公共衛生領域。