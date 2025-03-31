研究發現象海豹曾廣泛分布於新西蘭全境

中評社北京3月31日電／據新華社報導，一項最新國際研究表明，在人類抵達新西蘭之前，一種獨特的象海豹族群已在當地繁衍生息，並廣泛分布於新西蘭全境。這一研究結果不僅揭示了象海豹在新西蘭的歷史，還為研究生態系統如何應對氣候變化和人類活動提供了重要線索。



新西蘭奧塔戈大學古遺傳學實驗室的研究人員表示，象海豹中的亞種之一南象海豹是南大洋生態系統的重要組成部分，也是衡量該地區環境健康狀況的關鍵指示物種。如今，南象海豹在新西蘭已不常見。



然而，在利用古遺傳學技術研究了新西蘭、澳大利亞塔斯馬尼亞和南極洲數千年前的標本後，研究團隊認為，南象海豹曾經遍布整個南大洋，它們在史前時期的活動範圍從新西蘭最北端的雷英加角一直延伸至最南端的布拉夫角。



研究發現，史前新西蘭曾擁有獨特的海洋生物群，包括一種基因上不同於現存物種的新西蘭海獅，以及懷塔哈企鵝（現存黃眼企鵝的近親）。在冰河時期，由於南極海冰擴張，一支獨特的澳大拉西亞象海豹族群可能被迫向北遷徙至新西蘭。然而，這一族群並未在新西蘭長期存續，主要原因是受到人類狩獵的影響。



研究論文發表在生態環境科學期刊《全球變化生物學》上。研究人員認為，象海豹的動態進化史，再加上氣候變化和人類活動的影響，有力地表明，除非採取措施減輕由人類活動導致的氣候變化和海洋生態系統惡化的影響，否則象海豹和南大洋生態系統在未來將面臨嚴峻考驗；南極海冰的變化正在影響南象海豹的繁殖地與覓食區之間的距離，對其生存構成挑戰。他們呼籲，加強對南象海豹及其生存環境的保護，避免其種群數量進一步下降，以維護南大洋的生態平衡。