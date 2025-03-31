守望相助　在緬華人攜手抗災

3月30日，在緬甸曼德勒天空別墅公寓建築群，救援人員商討營救方案。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月31日電／據香港文匯報報導，緬甸國家管理委員會當地時間30日14時許通報，緬甸地震造成全國死亡人數約1，700人，另有約3，400人受傷、約300人失蹤。中國駐緬甸大使館30日確認，截至當日14時30分，緬甸地震中受傷的中國公民升至14人。使館表示，將派員赴仰光人民醫院探視從曼德勒省轉至該院治療的中國公民。



“有需要的可以聯繫這些公司，他們有設備、有人員全力投入救援”“需要人員可以聯繫這家（企業），提供免費食物，這裡提供休息場地……”緬甸地震後，香港文匯報記者連線緬甸當地華人華僑發現，很多在緬甸華人的微信朋友圈大量分享了這些信息。在仰光的中國公民李福泉在朋友圈置頂了這些信息，他告訴香港文匯報記者，仰光受災不嚴重，但他在曼德勒有很多朋友，所以第一時間分享了這些信息出去，希望能幫到曼德勒的民眾。“這些信息是從很多微信群裡收集來的，商會、企業、個人都自發地投入到救援當中，今天早上還有一批人從仰光帶著物資、食品出發前往曼德勒，希望能盡快投入到救援當中。”李福泉說。在曼德勒災區，中國公民劉先生第一時間參與救援，他的任務整理收集信息，協調各方自發形成的救援力量，前往最需要的地方去救援。



建十餘微信群 調配救援力量



“我把人員分成了四個大組，每個組人員按照需要不等，劉先生所在的後勤組有4至6人，按需要調配救援力量。”李福泉說，自己是做工程的，在曼德勒已經待了很多年，這次災難發生後，在還沒有專業救援力量進入時，他們就自發開展救援。讓他感動的是，加入的人非常之多，為了方便聯繫，他們在微信建群，每建一個微信群很快就滿500人，前前後後已經建了十多個群了。



劉先生說，他看著收集來的信息，一開始很多人求助：“我們家人聯繫不上了；我家房屋塌了家人還在裡面；甚至有人說自己被困了……”真的是越看心裡越難過、緊張，甚至絕望。但後來，群裡的信息越來越多提到的是：“我這裡提供免費餐食；我這裡有水；我可以來幫忙；我們店裡有休息的地方……”大家的守望相助，讓他覺得充滿了希望。



“希望幫孤兒院孩子們渡過難關”



“我正在曼德勒一所孤兒學校瞭解他們的情況，我們愛心人士將為這裡的孩子們募捐，幫助他們渡過難關。”在緬甸曼德勒工作已有7年的彭林告訴香港文匯報記者，他受愛心華人的委託，準備給曼德勒這所孤兒院捐贈他們需要的東西。



彭林憶述28日地震時的情形說，雖然在緬甸七年時間經歷過多次地震，但這一次真的讓他覺得害怕極了。地震發生時他在三樓的辦公室打電話，只覺得頭暈，完全沒辦法動。第一波晃動過去之後，他才跟著大家下樓，抬眼望去，四周不斷有大量灰塵湧起。