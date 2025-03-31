中國農業技術解鎖非洲“豐收密碼”

2024年8月13日，在位於安徽省合肥市的安徽農業大學教學示範基地，孔七在試驗田裡查看玉米雄穗。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月31日電／據新華社報導，糧食安全與農業發展始終是非洲各國關乎民生與經濟的核心命題。近年來，中國農業技術跨越山海，以創新與務實為筆，在非洲大地書寫從“靠天吃飯”到“技術賦能”的變革篇章。從雜交水稻掀起的“綠色革命”，到菌草技術激活荒漠生機，再到合作機制下的雙向奔赴，中非農業合作正以務實舉措解鎖非洲大陸的“豐收密碼”。



“綠色革命”破解“靠天吃飯”



在馬達加斯加面值2萬阿里亞里的紙幣上，一株金黃稻穗展現了中非農業合作成果。2007年至今，中國專家團隊扎根這片土地，將雜交水稻試驗田產量提升至非洲傳統品種的2至3倍。截至2022年底，雜交水稻累計推廣7.5萬公頃，數萬農戶收入倍增，馬達加斯加邁向糧食自給的步伐越來越堅實。



這樣的“綠色革命”正覆蓋非洲多國：在尼日利亞，通過中國水稻技術選育的常規水稻品種，比當地主推品種增產約25%，已廣泛上市並供不應求；烏幹達引入的狐尾小米畝產量超本地品種3倍。聯合國糧農組織報告指出，中國通過分享在水稻生產、農業統計以及氣候適應型農業等領域的知識與專長，積極助力發展中國家解決農業和糧食安全挑戰。



技術落地的核心在於“因地制宜”——中國專家根據非洲土壤特性與氣候規律定制方案。在幾內亞比紹，中國農技組採取“技術＋物資”方式，精心編制教材，培訓本地農技骨幹；面對馬達加斯加稻田蟲害，抗蟲稻種成為破局關鍵。“過去我們靠天吃飯，現在靠中國技術。”當地農民道出變革本質。



截至2023年底的10年間，中國在非洲建成24個農業技術示範中心，推廣300多項先進農業技術，帶動當地農作物平均增產30%至60%，惠及100多萬非洲小農戶。馬達加斯加農業部前秘書長拉庫托鬆·菲利貝爾說：“這不僅是產量的增加，更是擺脫貧困的希望。”



技術賦能激活荒漠生機