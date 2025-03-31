多線受挫！特朗普“吐槽”伊俄烏

3月30日，美國總統特朗普乘直升機返回首都華盛頓白宮。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月31日電／據新華社報導，美國總統特朗普3月30日接連“吐槽”伊朗、俄羅斯和烏克蘭，原因是在美伊談判、俄烏停火和美烏礦產協議等事項上“均不遂願”。



揚言“轟炸”伊朗



“如果他們不簽協議，就會面臨轟炸，”特朗普對美國全國廣播公司說，“受到前所未有的轟炸！”



“如果他們不簽協議，我就有可能像四年前我做的那樣，對他們實施二級制裁！”特朗普威脅。



特朗普在3月7日播出的一段訪談節目中說，他已致信伊朗最高領袖哈梅內伊，敦促伊方就放棄開發核武器與美國談判。



伊朗總統佩澤希齊揚3月30日說，伊方已通過阿曼方面向美方遞交回信，拒絕與美進行直接談判，但“始終開放”間接談判之門，美方行動將決定談判前景。



按照佩澤希齊揚說法，伊朗從未迴避談判，但“違背承諾的行為”給談判帶來阻礙，“美方行動決定著談判的前路”。



2015年7月，伊朗與美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國達成伊朗核問題全面協議，伊朗承諾限制其核計劃，以換取國際社會解除對伊制裁。2017年特朗普首次就任總統後，美國政府2018年5月單方面退出協議，隨後重啟並新增一系列對伊制裁措施。2019年5月以來，伊朗逐步中止履行協議部分條款，但承諾所採取措施“可逆”。



美國有線電視新聞網3月19日援引知情人士的話報導，特朗普在信中下達“兩個月最後通牒”，要求伊朗接受新的核協議，否則將面臨嚴重後果。



伊朗外交部長阿拉格齊3月27日說，伊方不會在美方“極限施壓”與軍事威脅下與之直接談判。