胡塞武裝說再襲美軍航母編隊

這張2024年7月19日的視頻截圖顯示，也門胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞在也門首都薩那發表聲明。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月31日電／據新華社報導，也門胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞30日說，胡塞武裝過去24小時內對美軍部署在紅海水域的“哈裡·杜魯門”號航空母艦及其編隊發動了打擊，為本月以來第10次此類行動。



胡塞武裝控制的馬西拉電視台援引薩雷亞的話報導說，胡塞武裝使用導彈和無人機發起打擊。這是對美國空襲也門所作回應。



同日，胡塞武裝在社交媒體“電報”上發文說，對以色列特拉維夫的本－古裡安機場“發動了彈道導彈打擊並擊中目標”，“美國的侵略阻止不了也門支持受壓迫的巴勒斯坦人民”。



本月15日以來，美軍對胡塞武裝發起大規模空襲，胡塞武裝隨後對美軍航空母艦及其編隊發動打擊，紅海局勢驟緊。胡塞武裝控制的媒體報導說，美軍27日深夜至28日凌晨對也門發動近70次空襲，造成5人死傷；28日深夜至29日凌晨繼續對包括也門首都薩那在內的多處目標發動空襲，造成至少1人死亡。



據美聯社報導，美國總統唐納德·特朗普今年1月就任後，擴大了對也門軍事打擊的範圍。除“哈裡·杜魯門”號航母編隊自紅海水域發起打擊外，美軍還將調遣“卡爾·文森”號航母編隊前往中東地區。另外，從衛星圖像看，美軍向印度洋的迪戈加西亞軍事基地調派了至少4架B－2隱形轟炸機，似為打擊胡塞武裝做準備。