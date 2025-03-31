﻿特朗普威脅對俄石油加征50%關稅

烏克蘭哈爾科夫29日遭遇無人機襲擊。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月31日電／據大公網報導，綜合Politico新聞網、NBC報導：當地時間30日，美國總統特朗普受訪時表示，俄羅斯總統普京批評烏克蘭總統澤連斯基領導可信度的言論，讓他感到“非常生氣”和“惱火”，稱這些言論“沒有說到點子上”。特朗普宣稱，如果他認為未能達成俄烏停火協議是“俄羅斯的過錯”，他將對俄羅斯石油徵收25%至50%的關稅。



普京28日提出，烏克蘭“可暫時由聯合國接管”，建立過渡政府，以便舉行民主的總統選舉，從而產生“有能力”的政府參與和談及簽訂“合法”文件。



特朗普說，當普京開始質疑澤連斯基的可信度並討論烏克蘭的新領導層時，“我非常生氣。”特朗普宣稱，如果他認為未能達成俄烏停火協議是“俄羅斯的過錯”，他將對俄羅斯石油徵收25%至50%的關稅。特朗普還說，普京知道他很生氣，但他和普京“關係很好”，兩人計劃本周再次對話，“如果普京做了正確的事，（我的）憤怒很快就會消散。”



美國政府28日向烏克蘭提出一份極具爭議的新礦產協議草案，要求全面控制烏克蘭的礦產、能源及基礎設施項目，同時拒絕提供任何安全保障。該協議將賦予美國對烏克蘭經濟命脈的絕對否決權，並將此前對烏軍事援助“折算”為美方投資。澤連斯基28日表示，烏方已正式收到美國提出的新礦產協議草案，但尚未接受該協議，需要律師進一步評估，然後他才能對美國的提議發表更多看法。