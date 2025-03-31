﻿歐洲“光譜”火箭升空後墜毀爆炸

德國火箭“光譜”30日在挪威安島發射失敗。（圖片來源：大公網） 中評社北京3月31日電／據大公網報導，綜合法新社、《衛報》報導：當地時間3月30日，德國初創公司伊薩爾航空航天公司研發的“光譜”火箭，在挪威安島航天中心試射升空不久即墜毀爆炸，未造成人員傷亡。



這是歐洲大陸（俄羅斯除外）首次發射軌道運載火箭。此次發射也是歐洲首次幾乎完全由私人企業資助的火箭發射。瑞典、英國等歐洲國家都曾表達，希望涉入日漸增長的商業太空任務市場。



挪威安島航天中心運營機構安島航天公司30日證實，當地時間30日12時30分（本港時間30日18時30分），這枚名為“光譜”的火箭發射升空，但升空後不久突然傾斜，隨後墜地並發生爆炸。視頻顯示，這枚火箭墜落在距離發射架不遠的地面，並迅速起火。



安島航天公司表示，火箭在空中飛行約30秒，該公司已啟動危機應對機制，目前正與伊薩爾航空航天公司共同調查事故原因。伊薩爾航空航天公司則稱，此次測試產出大量可供自家團隊學習的資料。



“光譜”火箭高約28米，直徑2米，屬中小型運載火箭，能夠將約1噸的載荷送入近地軌道，不過此次試射未搭載任何實際衛星。此前，原定於3月24日進行的首次嘗試發射因天氣原因被推遲進行。



德國伊薩爾航空航天公司是德國太空初創公司之一，該公司的投資者包括大眾汽車的最大股東保時捷控股公司，迄今已籌集超過4億歐元的資金。