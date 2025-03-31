特朗普謀推更激進關稅措施

中評社北京3月31日電／據大公網報導，美國4月2日起將對進口汽車加征25%關稅，勢必將對美國汽車產業造成重大打擊。美國總統特朗普當地時間29日接受採訪時稱，“根本不在乎”汽車製造商是否會因此漲價；如果他們漲價，人們就會購買美國製造的汽車。另據美媒報導，特朗普還在推動幕僚採取更激進的關稅舉措，要在他稱為“解放日”的4月2日，將貿易戰顯著升級。



3月26日，特朗普宣布美國自4月2日起，對進口到美國的汽車正式實施加征關稅，這一決定引發消費者對汽車價格可能上漲的擔憂。



3月29日，特朗普接受美國全國廣播公司（NBC）採訪。被問到近期向汽車行業傳達了哪些信息時，特朗普回答說：“我傳達的信息是‘祝賀你們’，如果你在美國生產汽車，你將賺很多錢。否則，你可能就得把生產轉移到美國來，因為只要你在美國生產汽車，就沒有關稅。”



《華爾街日報》此前報導稱，特朗普曾警告汽車企業CEO不要漲價。特朗普對此表示：“不，我從沒說過那樣的話，我根本不在乎他們是否提高價格。”“我一點也不在乎，我希望他們漲價，因為如果他們一旦漲價，人們就會購買美國製造的汽車，而我們正好數量足夠多。”特朗普補充道。



美國汽車汽油食物勢漲價



業界分析人士認為，特朗普的關稅措施將大幅增加原始設備製造商和供應商的生產成本，其影響將波及全球市場。這些成本可能會轉嫁給消費者，導致受關稅影響最大的車型銷量大幅下降。



摩根士丹利分析師27日在一份報告中指出，由於經銷商一般會囤積兩到三個月的庫存，關稅的影響可能要到5月才會開始顯現。屆時汽車價格可能會上漲11%至12%以抵銷關稅的影響。美國研究機構安德森經濟集團稱，在美國製造一輛跨界多功能車（CUV）的成本預計將增加至少4000美元。對於電動車影響則更為明顯，每輛車的成本預計將上漲高達1.2萬美元。



分析認為，關稅對低端市場的影響可能尤為明顯。通用汽車公司、福特汽車公司和現代汽車公司等製造商的許多經濟適用車型都是在美國境外生產，目前美國市場上有20款售價低於30000美元的車型，其中至少一半將受到新關稅的嚴重打擊。汽車服務公司Cox Automotive預計，在加拿大或墨西哥組裝的車輛，由於加征關稅影響，成本平均增加5855美元。