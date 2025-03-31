英國“半年報告”與沒落帝國畸形心態

1月21日，英國在範堡羅舉行的國際裝甲車輛大會上展示第一輛本土製造的“拳獅犬”裝甲車。（圖片來源：人民網） 中評社北京3月31日電／據大公網報導，3月27日，英國發布第56份所謂的“香港問題半年報告”。自1997年香港回歸祖國之後，英國當局“殖民主義幽魂”不散，不斷以各種借口干預香港特區事務。近年來，為追隨美國的反華遏華策略，同時再刷“國際存在感”，英國當局又炮製新的理由，抹黑香港“一國兩制”實踐。但這類偽善的裝腔作勢之舉，除了體現英國當局的無知可笑外，發揮不了任何作用。



手持刀劍卻要他人放下盾牌



當西方世界的“燈塔國”美國開始亂了方寸，不講“契約”、“道義”，甚至將單邊主義的關稅大棒砸向英國等西方盟友時，英國這個老牌日不落帝國面臨著前所未有的挫折感。由此再看剛剛出台的這份報告，更顯英國殖民殘夢的落寞，也戳穿了這份報告“滿紙荒唐言”的尷尬。



然而，英國外交部還是繼續拋出所謂“香港問題半年報告”，不論法理還是現實而言，都嚴重與事實不符。例如，在英國剛剛出台的報告中，聲稱香港國安法“侵蝕自由”云云，卻選擇性遺忘2019年香港街頭黑暴肆虐時，商鋪被焚、市民遭毆的亂象。事實是，2020年國安法實施以來，香港根據《公司條例》註冊的本地和非本地公司數量均創歷史新高，國際仲裁案件受理量也躍居全球第三，這些數據無聲地訴說著香港法治重建帶來的繁榮。



而英國自身在應對2024年8月國內騷亂時，不僅將示威定性為“極右暴亂”，更實施大規模拘捕、通宵庭審、重判罪犯，這種“嚴打”措施與其對香港警方依法執法的指責形成鮮明對比。這種英國式雙重標準，就像作家狄更斯筆下的偽善紳士，自己手持刀劍卻要求他人放下盾牌。



更深層的矛盾還在於意識形態領域的認知錯位。英國政客將亂港分子們美化為“民主鬥士”，卻刻意忽略其勾結外部勢力、煽動暴力的犯罪事實。香港警方對多名在英逃犯發出通緝令時，英國外交大臣竟稱這是“跨國鎮壓”，全然忘記本國的新《國家安全法案》同樣將“外國干預”列為重罪。這種認知扭曲折射出的，不僅是價值判斷的偏差，更是殖民者思維的慣性俯視──仿佛香港仍是需要“文明教化”的邊陲之地，而非擁有成熟法治體系的國際都會。