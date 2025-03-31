跨境醫療熱：中醫服務“圈粉”俄羅斯人

中評社北京3月31日電／據新華社報導，在中俄邊境，中醫服務正掀起一場跨境醫療熱。黑龍江省黑河市中醫醫院、綏芬河市人民醫院裡，不時可聞俄語問診聲；黑河市五大連池風景區內，每年有近萬名俄羅斯遊客前來體驗中醫理療……以中醫保健治療為主的醫療旅遊已“圈粉”大批俄羅斯遊客。



走進黑河市中醫醫院，門診部的走廊裡彌漫著艾草清香，中式裝修的診室門前有中俄雙語標識。在二樓的國際醫療部，幾位推拿醫生正在給俄羅斯患者按壓肩頸。



俄羅斯遊客梅赫季耶娃·哈利達在黑河市中醫醫院接受推拿治療後，感覺效果非常明顯。“我感覺很好，按摩讓肩膀和脖子的疼痛消失了，肌肉也放鬆了。”



2024年，黑河市中醫醫院為600多名俄羅斯患者提供了針灸、刺血拔罐等傳統中醫療法服務，開具中藥方劑超過300副。



黑河市中醫醫院院長劉雪鬆說，俄羅斯患者偏好中醫號脈與湯藥調理，風濕骨病、頸椎疼痛等病症的復診率頗高。“他們對中醫的信任度逐漸提高，治療後會推薦更多親戚朋友前來就診。”為服務好俄羅斯患者，這家醫院於2024年成立了國際醫療部，組織醫護人員學習俄語並聘請專業翻譯，確保與患者溝通無障礙。



不僅如此，黑河市中醫醫院還大力推動中醫文化“走出去”。醫院已與俄羅斯南薩哈林斯克市和位於該市的阿拉利亞康復中心達成合作協議，將派出4名醫護人員協助當地設立中醫體驗館，開展中醫推拿服務。



在五大連池風景區，火山全磁環境與天然冷礦泉水形成獨特的康療養生優勢，吸引眾多俄羅斯老人前來體驗按摩、針灸等中醫理療。五大連池工人療養院工作人員說，為滿足康養需求，療養院升級了基礎設施，目前療養院700多張床位中，俄羅斯療休養團占比達40%，行程通常為5到7天。



走進綏芬河市人民醫院的掛號大廳，中、俄、英三國文字導診標識隨處可見。不少俄羅斯患者手持體檢單，有的前往中醫治未病室就診，有的在醫療旅遊接待室交流。