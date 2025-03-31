中國在人工智能方面領先於其他國家和地區

中評社北京3月31日電／據中央電視總台報導，3月28日上午，京津冀協同創新與高質量發展論壇在中關村論壇框架下舉行。在當今全球科技競爭與合作交織的背景下，中關村論壇作為科技創新領域的重要國際平台，正發揮著日益關鍵的作用。



歐洲絲路智聯促進會聯合創始人、董事於爾根 克魯特（Jrgen Klute）面對形態各異的機器人感嘆道：“這是我第一次來中國，中國科技創新與產業發展的深度融合令人驚嘆。”這位歐洲議會前議員在接受國際在線記者專訪時表示，中國在人工智能合作方面領先於世界其他國家和地區。



於爾根 克魯特表示，中關村論壇上的機器人展示令他大開眼界。“這是我第一次在現實中看到如此多樣的機器人，以往我只在視頻裡見過。這裡不僅有人形機器人，還有國際象棋機器人、診斷機器人等，它們與AI（人工智能）相結合，展示出了巨大的進步。”他強調，在歐洲，人們過去常常將人工智能視為一種威脅，主要擔憂其被用於製造假新聞等負面用途。但中關村論壇讓他看到了人工智能和機器人技術結合的積極一面，這些人工智能應用展示了技術改善人類生活的可能性。



於爾根 克魯特對中關村論壇展現的合作精神感觸頗深。他強調，技術發展沒有國界，應對如氣候變化這樣的全球性問題，需要全球各國攜手合作。於爾根 克魯特長期關注中國的發展，他表示：“我們不能指望僅靠世界的某一個國家或地區來解決這些問題，而是要利用科學創新和產業發展，通過大量的合作來共同應對。”



此次參加中關村論壇，讓於爾根 克魯特對中國的科學研究和創新環境有了全新的認識。“以前在歐洲，我們通常認為中國只是筆記本電腦、智能手機的製造商。但在這裡我真正認識到，中國所做的遠不止這些。”他表示，中國在科研創新方面的投入巨大，並且取得了顯著的成果，這遠遠超出了他的預期。於爾根 克魯特感慨道，通過與中國科研人員和企業代表的交流，他深切感受到中國在科技領域的蓬勃發展態勢，以及中國為推動科技創新所付出的努力。