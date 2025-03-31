中評社北京3月31日電／據人民網報導，紅墻碧瓦，和璽彩畫，560餘歲的慶成宮以開闊胸懷擁抱萬千氣象，見證不息的文化脈動。3月28日，以“大美東方 文化交響”為主題的“何以東方美”文化傳播項目在北京中軸線15個遺產點之一的先農壇盛大啟幕，並在慶成宮舉辦文化秀首站活動。



從蔚然成風的“考古熱”“非遺熱”“文創熱”，到跨界又出圈的“國潮”“國風”“新中式”，近年來，中華優秀傳統文化的創造性轉化、創新性發展生機盎然。不論中華優秀傳統文化如何轉化，中國人對美的獨特認知、對美好生活的不懈追求，始終是不變的文化密碼。



“何以東方美”啟幕活動匯聚政府部門、文博機構、學術界、藝術界、企業界、媒體等多個領域的代表。主題文化沙龍上，嘉賓分享真知灼見，探求東方美如何與時代和合共生、與世界美美與共；沉浸式文化秀中，一系列跨界融合的文藝作品別開生面，生動展示東方美賦予藝術創新的無限靈感與廣闊空間。



何為東方美？與古為新，海納百川。



“從水墨丹青到絲竹雅韵，從亭台樓閣到精工細作，東方美不僅是東方智慧的詩意表達，更是流淌在我們血脈中永不褪色的文化基因。”正如主題視頻《何以東方美》所闡釋的，色、味、形、音、藝、韵構成了東方美的豐富維度，她從歷史深處走來，在當今人們對文化遺產的呵護和匠心獨運的創造中被激活。



主題文化沙龍上，作為北京中軸線申遺工作的參與者、推動者、見證者，民盟中央文化委員會副主任宋慰祖深有感觸：“中軸線是一條不斷傳承、發展的城市文脈和歷史文化帶，是凸顯‘東方之美’的標識和紐帶。”天宮藻井冰箱貼“一貼難求”，北京古代建築博物館館長薛儉發現，許多觀眾持冰箱貼與天宮藻井合影，與一脈相承的中華美學理念“相遇”。東方傳統色“緗葉色”發布，多個領域合作復原“開化寺色譜”，在貴州茅台酒股份有限公司黨委副書記、工會主席、監事會主席游亞林看來，色彩是文明的直觀注腳，東方傳統色展示了中華美學的多姿多彩。



何以東方美？弦歌不絕，日新又新。