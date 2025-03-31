雙向奔赴，讓投資更好惠及中美人民

中評社北京3月31日電／據人民網報導，雙向奔赴，讓投資更好惠及兩國人民——充分認識中美關係互利共贏的本質



中美投資合作的邏輯清晰明了。兩國產業存在競爭，但更多是高度互補。通過發揮各自優勢，加強投資合作，中美完全可以實現互利共贏。



今年2月，特斯拉上海儲能超級工廠正式投產。工廠初期規劃年產商用儲能電池1萬台，儲能規模近40吉瓦時。得益於這一項目，特斯拉能源系統裝機量預計今年將同比增長50%以上。這個占地20萬平方米的工廠從動工到投產用時僅8個多月，再次展現了“上海速度”與“特斯拉速度”相加所產生的驚人效率，也是中美投資合作共贏的最新案例之一。



自1979年建交以來，中美雙向投資從幾乎為零增長到2600億美元，雙邊貿易額也從不足25億美元躍升至6800多億美元，兩國通過合作實現了巨大的經濟收益。目前，超過7萬家美企在華投資興業，對華出口支撐了美國國內93萬個就業崗位。同時，7000多家中資企業在美投資興業，累計投資額超過1400億美元，為美國創造逾100萬個就業崗位。例如，福耀公司2014年在俄亥俄州投資建設了全球最大的汽車玻璃單體工廠，成為美國汽車產業鏈的重要一環，為當地創造了大量就業機會，成為中美投資合作共贏的典型案例之一。



中國為包括美國在內的各國企業提供了巨大投資機會、發展機遇。即使是在當前單邊主義、保護主義抬頭，地緣政治挑戰更加複雜的背景下，美國企業依然看好投資中國。今年1月，中國美國商會發布的《中國商務環境調查報告》顯示，48%的受訪企業將中國列為全球前三大投資目的地之一，53%的受訪企業預計2025年將增加在華投資。中國美國商會董事會主席柳青表示，中國不僅是美國企業極其重要的消費市場，也是全球創新和供應鏈網絡中的關鍵一環。



有個別美方人士提出，美國企業不在中國投資行不行？對此，很多美國企業明確表示，撤離中國不可行，在商業上更不划算。中國市場廣闊，競爭激烈，但中國擁有全球最完備的產業體系、不斷改善的營商環境、穩定的外商投資政策以及龐大的高素質產業工人與人才隊伍等優勢。美中貿易全國委員會會長譚森表示，中國已經成長為全球第二大消費市場，這為跨國經營者投資興業提供了十分廣闊的商機。還有少數美方人士提出，把工廠搬回美國行不行？蘋果公司曾嘗試在美國本土生產高配電腦，但最終發現美國工廠的效率遠不及中國工廠。蘋果公司首席執行官庫克坦言：“沒有中國的合作夥伴們，蘋果就無法取得今天的成就。”