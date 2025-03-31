中評社北京3月31日電／據新華社報導，題：太極生氣象 文明共潮生——布魯塞爾“萬物共生”太極交流活動側記



“虛靈頂勁、沉肩墜肘、含胸拔背、鬆腰坐胯……”30日，“萬物共生”太極交流活動在布魯塞爾中國文化中心舉行，來自比利時5家太極協會的練家子，各展精妙技藝，共享太極之美。



活動尚未開始，文化中心便充滿獨特的氣韵。身著各色太極服的愛好者們，或靜立，或低語，或習練，臉上盡顯平和與專注。白髮長者目光如炬，年輕拳者步伐沉穩。



率先登場的是比利時陳氏太極協會的拳師，他們的散手表演如雷霆貫空，套路新架宛如游龍探海。剛猛的發勁與纏絲勁的圓融交替，將方寸舞台化作力與美的交響，引得觀眾連連稱嘆。



太極功夫扇的亮相將氣氛推向新高潮。比利時永年楊氏太極協會的4位武者揮扇如劍，開合間彩蝶穿花，翻轉時流雲追月，與太極招式相得益彰，繪就一幅流動的藝術畫卷。



表演的間隙，記者與身旁一位比利時太極愛好者攀談。“練習太極多久了？”“快5年了。”他微笑著回答。談及堅持的原因及收穫，他說：“起初是因為動作優美、有趣，後來發現太極教會我與內心相處，在紛繁世間找到寧靜。”



當太極養生杖節目上演時，場上又添幾分趣味。比利時健身氣功聯合會的三位表演者手持竹杖隨身轉，化出千般氣象。或如蜻蜓點水般輕點，或如勁鬆迎風般橫掃，剛柔並濟的韵律暗合“骨正筋柔，氣血以流”的養生哲理。



接著，比利時“天地之間協會”的三名武當“洋”弟子輕盈登場。步伐灑脫，掌法飄逸，每一招每一式都韵味深遠，展現了武當逍遙掌的意境。



歐洲太極文化中心主席俞家鍵隨後攜楊式太極刀上場。只見他身形如疾風般迅捷，刀光閃爍，猶如夜空中墜落的璀璨星河，卻又在剛猛中蘊含著細膩的柔勁，完美詮釋了太極“剛柔並濟”的要義。