日本政府下調日本潛在大地震遇難人數預期

中評社北京3月31日電／據新華社報導，日本政府專家組3月31日發布報告說，潛在的日本東部太平洋“南海海溝大地震”可能直接導致29.8萬人死亡，比2012年的預計減少2.5萬人；經濟損失將高達1.8萬億美元。



這份最新報告預計，“南海海溝大地震”還將間接導致2.6萬至5.2萬人死亡；因地震直接死亡的人員中，21.5萬人死於地震引發的海嘯。



這場潛在的大地震預計將完全損毀235萬座建築物，比2012年的預期減少3.6萬座。



日本47個一級行政區中，預計31個地區共計764個城鎮將出現強度至少為“6弱”的地震或高度至少3米的海嘯。（日本氣象廳設定的地震震度由弱到強分別為0至4級、5弱、5強、6弱、6強和7級，共10個等級。）



日本政府2014年制定防災計劃，尋求把“南海海溝大地震”因災直接死亡人數減少80%。



最新報告預計，“南海海溝大地震”發生後，日本全國將有1230萬人疏散，約占總人口10%，比2012年的預計多950萬人。



日本“南海海溝”從靜岡縣駿河灣延伸到四國、九州近海。根據日本政府專家組2012年發布的預測，如果發生9級地震，某些地區可能出現34.4米高的海嘯。根據日本政府地震調查委員會今年1月發布的最新預測結果，30年內“南海海溝大地震”發生幾率約為80%。去年8月，宮崎縣近海發生7.1級地震後，日本氣象廳一度發布提示信息，警告“南海海溝大地震”的可能性增高。