“新中式”國潮走俏春日經濟

中評社北京3月31日電／據央視新聞報導，《國潮新消費》系列報導關注傳統絲制工藝品——宋錦。宋錦主要產自蘇州，色澤華麗、圖案精致，是絲綢製品中工藝較為複雜的品類，有“錦綉之冠”的美譽。隨著氣溫回暖，人們紛紛走出家門盡享春光，宋錦服飾也成為了“新中式”穿搭中的熱門單品，銷量大增。



打開手機上買宋錦產品的直播間，會發現大量的熱門花型不是碼數不全，就是沒有現貨。生活在廣西的方女士對宋錦非常感興趣，在網上總買不到心儀的款式，她乾脆直接到蘇州購買宋錦。



受到消費者的喜愛，商家也就有了更大的動力紛紛推出新品。在蘇州的觀前街，一家店鋪的橱窗裡展示出了剛剛上架的宋錦系列。



記者瞭解到，全真絲的宋錦布料每米價格在800元以上。一些商家利用宋錦餘料製作成發卡、香囊等文創產品，既降低了購買宋錦的門檻，又可以為服飾提供相應的搭配。



熱門宋錦布料供不應求 採購商“排隊等貨”



宋錦產品銷售火爆，意味著布料需求猛增。不少從事新中式服飾的商家表示，熱門花色的宋錦布料拿不到現貨，需要等待很長時間。與此同時，布料生產商也在抓緊擴產，增加產能。



下午6時，蘇州的一家銷售宋錦布料的門店即將打烊。而在當地經營著一家新中式服裝店的周喬喬還在裡面進行挑選。最近，一批含螺鈿的宋錦新布料開始預售，她每兩天就要來採購一次。而來自深圳的張丹看中的則是另一款熱門布料，由於預訂的比較早，她可以滿載而歸了。



為了滿足對宋錦布料不斷增長的需求，布料生產企業已經全面上線了符合傳統宋錦織造工藝和各項技術參數的電子提花機，提高了宋錦的生產效率。